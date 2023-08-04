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Происшествия 4 августа 2023 09:54

Из-за обрыва проводов в Казани встали троллейбусы двух маршрутов

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В Казани остановлено движение троллейбусов маршрутов №1 и №2. В Справочной службе троллейбусного парка объяснили, что произошел обрыв проводов на улице Кулахметова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Пассажиры, ожидающие транспорт на остановках рассказали, что не могли дождаться троллейбуса с половины девятого утра и ждут до сих пор.

Скопление транспорта было зафиксировано на улице Декабристов рядом с остановкой «Энергетический университет» и на остановке «Улица Фрунзе».

#троллейбус #обрыв проводов #авария
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