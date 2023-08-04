Из-за обрыва проводов в Казани встали троллейбусы двух маршрутов

В Казани остановлено движение троллейбусов маршрутов №1 и №2. В Справочной службе троллейбусного парка объяснили, что произошел обрыв проводов на улице Кулахметова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Пассажиры, ожидающие транспорт на остановках рассказали, что не могли дождаться троллейбуса с половины девятого утра и ждут до сих пор.

Скопление транспорта было зафиксировано на улице Декабристов рядом с остановкой «Энергетический университет» и на остановке «Улица Фрунзе».