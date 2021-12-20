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Происшествия
20 декабря 2021  11:42
Павел Климчак

Из-за обрыва проводов около Баскет-холла в Казани ограничено движение троллейбусов

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На улице Островского у Баскет-холла произошел обрыв проводов по троллейбусу в направлении Павлюхина. В связи с этим на этом участке нет движения троллейбусов №6, 8 и 12.

Движение организовано следующим образом: троллейбус №6 ул. Тульская – Танковое кольцо, троллейбус №8 Деревня Универсиады – Танковое кольцо, троллейбус №12 ул. Глушко – Танковое кольцо.

Как сообщают в МУП «Метроэлектротранс», на месте обрыва работают специалисты. Пассажиров просят учитывать информацию о движении транспорта.

В 11.51 движение всех маршрутов троллейбусов восстановили.

#обрыв проводов #троллейбус #МУП «Метроэлектротранс»
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