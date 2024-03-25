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Из-за обрыва провода на Ершова в Казани встали троллейбусы четырех маршрутов
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На участке улиц Гвардейская – Ершова в Казани произошел обрыв контактного провода, из-за чего временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2, 3, 5, 7, предупредили в МУП «Метроэлектротранс».
Сейчас на месте работают аварийные службы предприятия.
Водителям следует заранее планировать свой маршрут.
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