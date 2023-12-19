Из-за обогревателя в Нижнекамском районе сгорел дом и погибла 83-летняя бабушка

Пожар в селе Шереметьевка произошел накануне, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит частный одноэтажный бревенчатый жилой дом на две семьи. Позднее специалистам удалось справиться с огнем, площадь пожара составила 9 квадратных метров.

Во время тушения пожарные обнарушили тело 83-летней бабушки.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического обогревателя.

В ведомстве напомнили: выключайте на ночь из розетки электроприборы, не оставляйте их включенными без присмотра и не перегружайте электросеть, подключая несколько приборов одновременно.