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Из-за обогревателя в Нижнекамском районе сгорел дом и погибла 83-летняя бабушка
Пожар в селе Шереметьевка произошел накануне, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит частный одноэтажный бревенчатый жилой дом на две семьи. Позднее специалистам удалось справиться с огнем, площадь пожара составила 9 квадратных метров.
Во время тушения пожарные обнарушили тело 83-летней бабушки.
Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического обогревателя.
В ведомстве напомнили: выключайте на ночь из розетки электроприборы, не оставляйте их включенными без присмотра и не перегружайте электросеть, подключая несколько приборов одновременно.
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