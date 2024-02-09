Из-за обильных снегопадов Зилантов женский монастырь нуждается в помощи

Фото: © Зилантов женский монастырь

В результате сильнейших снегопадов, острой нехватки техники и средств в Успенском Зилантовом женском монастыре сложилась практически катастрофическая ситуация.

Отмечается, что еще летом из-за активизации подвижности грунтов Зилантовой горы некоторые постройки и храмы обители пришли в аварийное состояние. В настоящий момент большое количество снега грозит неумолимым подтоплением фундаментов и обрушением и без того поврежденных храмов и корпусов.

Представители монастыря просят оказать техническую, финансовую (поскольку стоимость снегоуборочных услуг чрезвычайно высока) или иную поддержку в сложившейся ситуации. Для оказания финансовой поддержки следует воспользоваться QR-кодом.