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Из-за обильных снегопадов Зилантов женский монастырь нуждается в помощи
В результате сильнейших снегопадов, острой нехватки техники и средств в Успенском Зилантовом женском монастыре сложилась практически катастрофическая ситуация.
Отмечается, что еще летом из-за активизации подвижности грунтов Зилантовой горы некоторые постройки и храмы обители пришли в аварийное состояние. В настоящий момент большое количество снега грозит неумолимым подтоплением фундаментов и обрушением и без того поврежденных храмов и корпусов.
Представители монастыря просят оказать техническую, финансовую (поскольку стоимость снегоуборочных услуг чрезвычайно высока) или иную поддержку в сложившейся ситуации. Для оказания финансовой поддержки следует воспользоваться QR-кодом.
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