Из-за новых Covid-ограничений в Татарстане число вакансий на удаленке выросло в 1,5 раза

В Татарстане начало действовать требование предъявлять QR-коды при входе в общественные места. Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, вступило требование о самоизоляции непривитых пенсионеров старше 65 лет. Новые Covid-ограничения сказались на рынке труда, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

В частности, к 12 октября число вакансий с удаленной занятостью достигло 9,7% от общего их количества. По сравнению с мартом число вакансий на удаленке увеличилось более чем в 1,5 раза — тогда на их долю приходилось лишь 6% рынка. До начала пандемии коронавируса, в 2017–2019 годах, доля таких предложений в республике не превышала 1–2%.

«Количество предложений для курьеров в Татарстане за месяц также выросло, их стало больше на 16,9%. В аналогичный период в прошлом году количество вакансий практически не менялось», — отмечают аналитики.

При этом вакансий в сфере здравоохранения за месяц стало больше на 13,3%. Впрочем, аналогичный прирост количества вакансий, вызванный осенним ростом заболеваемости, фиксировался и в прошлом году.

Чаще всего работодатели республики ждут от соискателей наличия сертификата о вакцинации от Covid-19 или готовности сделать прививку, если те претендуют на вакансии продавцов и других работников торговли, сотрудников заведений общепита, складских рабочих, инженеров и квалифицированных рабочих в производстве и строительстве, а также водителей, медиков и педагогов.