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Происшествия 28 августа 2024 12:24

Из-за незаконной передачи 21 тыс. «квадратов» земли в Нижнекамске возбудили дело

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У Нижнекамской городской прокуратуры возникли вопросы к сотрудникам Управления земельных и имущественных отношений района по делу о незаконной передаче земельного участка.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что земельный участок площадью свыше 21 тыс. квадратных метров был незаконно передан местными властями в собственность четырех хозяйствующих субъектов.

Прокурор города обратился с иском признать недействительными договоры аренды и купли-продажи земельного участка, а также вернуть имущество в муниципальную собственность.

В отношении сотрудников Управления и судебного пристава возбуждены уголовные дела по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

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