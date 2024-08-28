Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за незаконной передачи 21 тыс. «квадратов» земли в Нижнекамске возбудили дело
У Нижнекамской городской прокуратуры возникли вопросы к сотрудникам Управления земельных и имущественных отношений района по делу о незаконной передаче земельного участка.
Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что земельный участок площадью свыше 21 тыс. квадратных метров был незаконно передан местными властями в собственность четырех хозяйствующих субъектов.
Прокурор города обратился с иском признать недействительными договоры аренды и купли-продажи земельного участка, а также вернуть имущество в муниципальную собственность.
В отношении сотрудников Управления и судебного пристава возбуждены уголовные дела по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников