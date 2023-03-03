Из-за нехватки технологий добыча нефти в России к 2030 году может упасть на 20%

Добыча нефти в России к 2030 году может сократиться на 20% по сравнению с текущим уровнем из-за зависимости от импортного оборудования и высокотехнологичного сервиса, который предоставляют западные компании. Это следует из исследования консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (бывшая McKinsey в России), сообщает РБК.

«По нашим оценкам, если ситуация коренным образом не изменится, к 2030 году страна может потерять до 20% от текущего уровня добычи», — уверен соавтор отчета Андрей Стрельцов. В связи с этим он предлагает объединить усилия представителей нефтяной отрасли и запустить процесс полномасштабного импортозамещения.

Уязвимость российского рынка вызвана высокой консолидацией высокотехнологичных видов сервиса у западных фирм, что препятствует дальнейшему полноценному развитию отрасли, полагают эксперты. Сейчас 50% нефтесервисных услуг сосредоточены у самих нефтегазовых компаний, 30% — у российских независимых подрядчиков, а еще 20% — у иностранцев.

Почти все компании из недружественных стран, включая «большую нефтесервисную четверку» (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford), заявили о приостановке деятельности в России после начала широкомасштабных боевых действий на Украине. Некоторые из них (например, Schlumberger) решили продать российские активы местному менеджменту, который теперь продолжает работу самостоятельно.

Но, по мнению специалистов, в условиях усиления санкционного давления возможно прекращение деятельности оставшихся западных компаний, что создает риски сокращения выполняемых операций на скважинах.

На подрядчиков из недружественных стран приходится лишь 15% рынка бурения в РФ, но они играют ключевую роль в высокотехнологичных сегментах нефтесервиса, которые окажутся наиболее востребованы в связи с истощением традиционных запасов и ростом доли трудноизвлекаемых запасов нефти (в том числе речь идет о гидроразрыве пласта).

Реализация негативного сценария для нефтесервисного рынка возможна в случае сохранения дефицита российских технологий и дальнейшего ужесточения санкционного режима. Стагнация рынка на уровне 18 млрд долларов на ближайшие пять — семь лет приведет к «существенному падению» добычи углеводородов к 2030 году (на 20%), предупреждают авторы исследования.

Вместе с тем, в пресс-службе Минэнерго РФ заверили, что «в настоящий момент ведется системная работа по импортозамещению критически важного оборудования для бурения. «Работы ведутся по всему технологическому спектру, в частности, проводятся испытания комплекса установок для гидроразрыва пластов <…>», — утверждают в ведомстве.