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Из-за невыполнения требований приставов в Татарстане оштрафовали руководство АЗС
Директора фирмы, осуществляющей деятельность по управлению недвижимостью, оштрафовали на 60 тысяч рублей за злостное неисполнение решения суда.
Как выяснилось, суд обязал организацию приостановить работу собственной газозаправочной станции до устранения нарушений нормативов по обустройству подъезда, обеспечивающего доступ к заправке с федеральной автодороги М 7 «Волга», и выезда из него переходно-скоростными полосами и освещением.
Директор с решением суда был ознакомлен, однако исполнять его не планировал. В результате его осудили по уголовной статье за злостное неисполнение решения суда с назначением наказания в виде штрафа.
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