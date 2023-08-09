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Из-за невыплаченного штрафа за пьяную езду у водителя из Альметьевска арестовали иномарку
В Альметьевске приставы арестовали иномарку мужчины, который должен был оплатить штраф за езду в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Мужчина должен был выплатить в размере 30 тысяч рублей, однако в установленные сроки его не погасил и предупреждения пристава игнорировал.
Пристав сообщил должнику, что в отношении него будет возбуждено исполнительное производство и у неплательщика вновь появилось время, чтобы добровольно выплатить сумму долга, однако эту возможность он также не использовал.
В итоге суд назначил ему еще один штраф в размере 60 тысяч рублей, общая сумма долга составила 90 тысяч рублей, а Daewoo Nexia местного жителя была арестована и отправлена на спецстоянку.
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