Из-за невыплаченного штрафа за пьяную езду у водителя из Альметьевска арестовали иномарку

В Альметьевске приставы арестовали иномарку мужчины, который должен был оплатить штраф за езду в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Мужчина должен был выплатить в размере 30 тысяч рублей, однако в установленные сроки его не погасил и предупреждения пристава игнорировал.

Пристав сообщил должнику, что в отношении него будет возбуждено исполнительное производство и у неплательщика вновь появилось время, чтобы добровольно выплатить сумму долга, однако эту возможность он также не использовал.

В итоге суд назначил ему еще один штраф в размере 60 тысяч рублей, общая сумма долга составила 90 тысяч рублей, а Daewoo Nexia местного жителя была арестована и отправлена на спецстоянку.