Из-за неурожая кофе в России может подорожать на 30%

Из-за проблем с урожаем кофе в Азии и Латинской Америке его стоимость на российском рынке может вырасти — подорожание продукции может составить около 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы.

«Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%, — рассказал ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный. — Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году».

По его словам, первый удар по урожаю кофе пришелся именно на Колумбию и Латинскую Америку — регионы, где выращивается арабика. Связано это с климатическими изменениями и заболеваниями деревьев.

«Центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире», — пояснил Чарный.

Также он добавил, что в некоторых регионах урожай собирают 3-4 месяца и если за это время он восстановится, цены вернутся к изначальным уровням.