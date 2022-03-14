«Каждый руководитель должен быть открытым»: первые лица Татарстана уходят в Telegram

Массовый исход из Instagram и Facebook начали руководители министерств Татарстана. На каких интернет-площадках они общаются с жителями республики, выяснил «Татар-информ».

Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к соцсети Instagram Фото: pixabay.com

Россиянам дали 48 часов, чтобы перейти на другие онлайн-платформы

Массовый переход начался в связи с тем, что в социальной сети Instagram распространились призывы к насилию в отношении граждан России, в том числе военнослужащих, а также размещалась информация с призывами к участию в массовых беспорядках на территории России.

В связи с этим Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к соцсети Instagram. Ранее надзорное ведомство приняло решение о признании соцсети Facebook причастной к нарушениям прав и свобод человека, граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации.

На основании этого решения Роскомнадзор ограничил доступ к этим социальным сетям. Кроме того, Генпрокуратура РФ прекратила работу своего официального аккаунта в Instagram.

Надзорное ведомство также направило в суд заявление о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России.

В итоге с полуночи 14 марта у россиян ограничен доступ к Instagram. У жителей РФ с 11 марта было 48 часов, чтобы завершить переход на другие онлайн-платформы.

«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта», — отмечается в сообщении.

Рустам Минниханов запустил канал в Telegram

Президент Татарстана Рустам Минниханов 11 марта открыл официальный канал в Telegram (https://t.me/rustamminnikhanov). Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Рустам Минниханов показал в Telegram своего подросшего щенка алабая Акдуса Скриншот

«Принял решение завести канал в мессенджере Telegram. Всех приглашаю! И не забывайте про страницу во „ВКонтакте“», — говорится в подписи к посту.

Уже на следующий день Президент Татарстана Рустам Минниханов показал в Telegram своего подросшего щенка алабая Акдуса. Этого алабая Минниханову в мае 2021 года подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В марте Акдусу исполнится год.

«В Инстаграм многие интересовались, как дела у Акдуса. Сейчас так выглядит, взрослый уже», — поделился Минниханов со своими подписчиками в «Телеграм».

«Какой красавец и защитник, наверное, отличный», «Рустам Нургалиевич, подарите щенка первого помета, будем заботиться как о ребёнке!» — попросили руководителя его подписчики.

На 12 марта число подписчиков Миниханова в Telegram составляло почти 35 тыс. человек.

Муллин завел аккаунт во «ВКонтакте» для доступности и открытости в общении с горожанами

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин завел личную страницу в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ramil_mullin). По словам руководителя, сделано это было для большей доступности и открытости в общении с жителями города.

Рамиль Муллин завел личную страницу в социальной сети «ВКонтакте» Скриншот

«Каждый руководитель должен быть максимально открыт для общения с населением. Для удобства жителей Рамиль Хамзович принял решение зарегистрироваться еще на одной площадке в социальных сетях, так как аудитория жителей Нижнекамского района сейчас наиболее активна именно в Instagram и в „ВКонтакте“. Все желающие могут обратится к руководителю исполкома в том формате, в котором ему удобно», — поделилась с «Татар-информом» руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Нижнекамского района Яна Енькова.

Первым постом руководителя исполкома стало поздравление с Международным женским днем.

У Рамиля Муллина была страница в Instagram, которую он открыл в октябре прошлого года. На сегодняшний день на нее было подписано 16,5 тыс. пользователей. С аудиторией он делился фотографиями со своей семьей, рабочими моментами, историческими событиями и роликами о жителях города.

Сейчас в «ВК» руководителя исполкома Нижнекамского района жители города и района всегда могут обратиться со своими вопросами и получить оперативный ответ, оставив его в комментариях или в личных сообщениях.

Тимур Нагуманов: «Теперь мы можем быть на связи с вами здесь и в ВК»

Уверенный пользователь социальных сетей глава Альметьевского района Тимур Нагуманов тоже запустил страницы в Telegram и во «Вконтакте» (https://t.me/nagumanovtd).

Тимур Нагуманов тоже запустил страницы в Telegram и во «Вконтакте» Скриншот

«Всем привет! Теперь мы можем быть на связи с вами здесь и в ВК», — написал в Telegram глава Альметьевского района Тимур Нагуманов 11 марта.

Мэр Альметьевска известен тем, что почти каждую неделю проводил прямые эфиры с жителями города, в которых поднимал проблемные вопросы, рассказывал о событиях в районе и даже отвечал на злободневные вопросы в своем direct на вопросы альметьевцев.

В свете новостей о неминуемой блокировке Instagram ведомства также массово устремились в Telegram. Переход коснулся даже тех, кто долго «сопротивлялся». За несколько дней до прощания с Instagram «тележную площадку» стали использовать администрации Советского, Вахитовского и Приволжского районов. А Кировский и Московский районы (https://t.me/kirmosinfo), а также мэрия Казани (https://t.me/kzn_official) уже давно развивают свой Telegram.

Администрация Кировского и Московского районов уже давно развивает свой Telegram Скриншот

Мэрия второго крупного города Татарстана — Набережных Челнов (https://t.me/nabchelnyofficial) также присоединилась к мессенджеру. Администратором площадки стала начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью Римма Мухаметзянова — известный рупор мэра Автограда Наиля Магдеева. Параллельно чиновница завела свою личную страничку «МЭРиЯ» (https://t.me/rimmachelny), описание к которой гласит: «Заметки о работе в мэрии города Набережных Челнов. Канал для молодых и горячих. В общем, для нас». Instagram Мухаметзяновой насчитывал 16,3 тыс. подписчиков.

Депутаты Госдумы от Татарстана также не остались в стороне, пополнив список Telegram-каналов. По информации «Замполита Татарии», 10 и 11 марта из списка «Единой России» свои каналы открыли Илья Вольфсон (https://t.me/ivolfson) — Приволжский округ № 26, Ильдар Гильмутдинов (https://t.me/Gilmutdinov_II) — Московский округ № 27, Альфия Когогина (https://t.me/agkogogina) — Набережно-Челнинский округ № 29, Азат Ягафаров (https://t.me/azat_yagafarov)— Альметьевский округ № 30, Марат Нуриев (https://t.me/NurievMA) — Центральный округ № 31, Айдар Метшин (https://t.me/a_metshin).

Еще двое депутатов Госдумы от Татарстана уже достаточно давно освоили Telegram: это Олег Морозов (https://t.me/olegmorozov0511) — Нижнекамский округ № 28 (Единая Россия), Артём Прокофьев (https://t.me/artvp) — список КПРФ.

Из действующего состава Госсовета РТ лишь Эдуард Шарафиев имел свой канал. Но скоро компания депутатов-«телеграмщиков» заметно расширится Скриншот

Также ожидается переход медийно активных депутатов Государственного Совета Татарстана. До недавних пор из действующего состава депутатов лишь Эдуард Шарафиев (https://t.me/EduardSharafiev) (ЛДПР) имел свой канал. Но скоро компания депутатов-«телеграмщиков» заметно расширится.

Ссылки на свои странички оставили известные исполнители, медийные личности и блогеры, в чьей армии несколько десятков и сотен тысяч подписчиков: татаро-башкирский певец Элвин Грей (https://t.me/elvin_grey_music_official), певцы Гузель Уразова (https://t.me/urazova_guzel) и Фирдус Тямаев (vk.com/firdustyamaev_official), исполнитель хита «Ягодка-малинка» Хабиб Шарипов (t.me/xabibkaaaaaaaa), бывшие ведущие телеканала «Эфир» Мария Веденеева (https://t.me/maryvedeneeva) и Айгуль Мирзаянова (vk.com/aygyulmirzayanova) и многие другие.

Космоэнергет Айгуль Мирзаянова перед прощанием с Instagram написала, что выбирает только позитивные новости.

«В своё время я ушла с телеканала, так как не хотела быть ведущей негативных новостей. Как известно, именно они делают рейтинг СМИ, а значит, приносят большие деньги. Мало что изменилось, только масштабы стали катастрофическими. И сейчас я тоже выбираю позитивную информацию. Это поможет нам отрезвить самих себя, уравновесить ситуацию и выйти из состояния страха и паники. Все будет хорошо! Меняется буквально все, но как говорится, вода дырочку найдёт!» — написала теледива.

Космоэнергет Айгуль Мирзаянова перед прощанием с Instagram написала, что выбирает только позитивные новости Скриншот

Андрей Кузьмин о новой реальности: «Закроются одни окошки, откроются другие»

Руководитель телеканала «Татарстан 24», советник руководителя Аппарата Президента РТ поделился с «Татар-информом» своим видением ситуации. Он отметил, что в первую очередь люди массово переходят на другие площадки из-за практических соображений, чтобы не остаться без контактов. Однако при этом у многих россиян, особенно политиков, присутствует и идеологический контекст.

«Многие политики, например, уходят из Instagram из-за неприятия позиции Meta по поводу спецоперации на Украине и призыву к убийству русских солдат, которые корпорация готова разрешить и не блокировать», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам эксперта, у всех россиян разные соображения, люди привыкли общаться в социальных сетях, и даже появилось такое устойчивое выражение: «Я живу в Instagram».

Андрей Кузьмин отметил, что в первую очередь люди массово переходят на другие площадки из-за практических соображений, чтобы не остаться без контактов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Для нас, как для СМИ, любой мессенджер — это площадка для распространения контента. Поэтому когда закрывается одно окошко, надо использовать усиленно другие возможности. В частности, сегодня „Татарстан 24“ запустил трансляцию телеканала в Telegram», — отметил Андрей Кузьмин.

Что касается возможных технических неудобств, связанных с освоением новых площадок, то, по мнению эксперта, ничего страшного в этом нет, раньше вообще никаких мессенджеров не было, и ничего, все освоили. «Как мы иногда шутим с коллегами, вспоминая фильм: „Скоро вообще останется одно сплошное телевидение!“».

У руководителя в Instagram насчитывается более 50 тыс. подписчиков. «У меня на этой площадке было достаточно активное общение, Telegram тоже был, но для личного общения. Видимо, придется открывать свой канал, хотя тут трудно теперь разделить личные и рабочие моменты. Постараемся сделать не меньше подписчиков в Telegram. Будем продвигаться в „телеге“ и в „ВК“. Не пропадем!» — убежден Андрей Кузьмин.

Фото на анонсе: duma.gov.ru