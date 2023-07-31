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Из-за непристегнутых ремней безопасности в ДТП в Татарстане погибли три человека
В минувшую субботу в Мензелинском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и легковушки. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
ДТП произошло на 1105-м км автодороги М 7 «Волга». Водитель автомобиля КамАЗ не выбрал безопасную скорость и наехал на стоящий впереди автомобиль Chevrolet, который остановился для поворота налево.
В результате 3 пассажира Chevrolet от полученных травм скончались. Водитель Chevrolet, а также его 4-х летний пассажир госпитализированы. Стоит отметить, что водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок перевозился без детского кресла.
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