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Ру Тат
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Происшествия
8 января 2023  12:22
Павел Климчак

Из-за неправильной растопки печи-буржуйки в Зеленодольске загорелся строительный вагончик

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Сегодня около десяти часов утра по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в строительном вагончике на улице Новостроительной в Зеленодольске.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

До прибытия пожарных огонь самостоятельно пытался потушить 43-летний охранник, однако он получил ожоги лица и предплечья. Вскоре огнеборцы потушили возгорание площадью 6 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пострадавшего охранника госпитализировали в местную больницу. По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное использование печи-буржуйки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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