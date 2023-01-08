Из-за неправильной растопки печи-буржуйки в Зеленодольске загорелся строительный вагончик

Сегодня около десяти часов утра по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в строительном вагончике на улице Новостроительной в Зеленодольске.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

До прибытия пожарных огонь самостоятельно пытался потушить 43-летний охранник, однако он получил ожоги лица и предплечья. Вскоре огнеборцы потушили возгорание площадью 6 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пострадавшего охранника госпитализировали в местную больницу. По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное использование печи-буржуйки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.