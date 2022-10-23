Из-за непотушенной сигареты в частном доме в РТ начался пожар, погибла пожилая пара

Сегодня в районе шести часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в частном доме на улице Гоголя в селе Русский Акташ Альметьевского района. Внутри дома загорелась мебель.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные вывели из задымленного дома пожилых мужчину и женщину, которые были без сознания. Их вынесли во двор, где передали медикам скорой помощи.

Спустя несколько минут возгорание локализовали на площади в пять квадратных метров, а потом полностью потушили. После этого медики все же констатировали смерть 70-летнего хозяина и 69-летней хозяйки дома.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Причину пожара устанавливают дознаватели Госпожнадзора. По одной из версий, огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.