Из-за непотушенной сигареты на пожаре в Татарстане погиб мужчина

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Трагедия произошла накануне в селе Шумково Рыбно-Слободского района РТ.

Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, загорелся частный одноэтажный бревенчатый дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Во время разбора сгоревших конструкций специалисты обнаружили тело 56-летнего мужчины. Как выяснилось, причиной трагедии стала неосторожность при курении.