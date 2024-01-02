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Из-за непотушенной сигареты на пожаре в Татарстане погиб мужчина
Трагедия произошла накануне в селе Шумково Рыбно-Слободского района РТ.
Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, загорелся частный одноэтажный бревенчатый дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Во время разбора сгоревших конструкций специалисты обнаружили тело 56-летнего мужчины. Как выяснилось, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
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