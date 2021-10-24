news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 октября 2021  08:31
Павел Климчак

Из-за непотушенной сигареты на пожаре в РТ погибли 98-летняя женщина вместе с племянником

news_top_970_100

Пожар произошёл накануне поздно вечером в селе Сосновка, Высокогорского района, на улице Центральной. О возгорании частного дома и надворных построек сообщили по телефону вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В скором времени прибывшим пожарным удалось справиться с огнём. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате случившегося в огне погибли 98-летняя женщина и ее 68-летний племянник. По предварительной версии, пожар начался из-за непотушенной сигареты.

#пожар #погибшие на пожаре #непотушенная сигарета
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное