Из-за непотушенной сигареты на пожаре в РТ погибли 98-летняя женщина вместе с племянником

Пожар произошёл накануне поздно вечером в селе Сосновка, Высокогорского района, на улице Центральной. О возгорании частного дома и надворных построек сообщили по телефону вызова пожарной охраны 101.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В скором времени прибывшим пожарным удалось справиться с огнём. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате случившегося в огне погибли 98-летняя женщина и ее 68-летний племянник. По предварительной версии, пожар начался из-за непотушенной сигареты.