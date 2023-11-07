Из-за непотушенной сигареты на пожаре в многоэтажке Казани погиб 37-летний мужчина

Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире девятиэтажки по улице Чуйкова поступило накануне. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Из горящей квартиры пожарные спасли 37-летнего мужчину. Затем пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

К сожалению, через полтора часа мужчина скончался в городской клинической больнице №7 Казани.

Как сообщили в ведомстве, площадь пожара составила 6 квадратных метров. Горели матрас и мебель.

Предварительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении. Мужчина уснул с непотушенной сигаретой, что и привело к пожару.