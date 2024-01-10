Из-за непотушенной сигареты на пожаре в Альметьевском районе погиб мужчина

Пожар в бревенчатом доме в селе Тайсуганово произошел сегодня утром, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Согласно данным ведомства, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В результате пострадал 33-летний мужчина. Со слов пострадавшего, в доме, возможно, остался его брат. Зайти внутрь уже не представлялось возможным.

Тело погибшего мужчины пожарные обнаружили уже во время разборки сгоревших конструкций.

В настоящее время дознаватели Госпожнадзора рассматривают две версии – неосторожное обращение с огнем при курении и электротехническую причину.