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Из-за непотушенной сигареты на пожаре в Альметьевском районе погиб мужчина
Пожар в бревенчатом доме в селе Тайсуганово произошел сегодня утром, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Согласно данным ведомства, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В результате пострадал 33-летний мужчина. Со слов пострадавшего, в доме, возможно, остался его брат. Зайти внутрь уже не представлялось возможным.
Тело погибшего мужчины пожарные обнаружили уже во время разборки сгоревших конструкций.
В настоящее время дознаватели Госпожнадзора рассматривают две версии – неосторожное обращение с огнем при курении и электротехническую причину.
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