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Руc Тат
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Происшествия 20 января 2024 14:31

Из-за непогоды временно закрыта ледовая переправа через Каму в Елабужском районе

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Сегодня с 13.00 из-за сильного снега, ветра и плохой видимости была приостановлена работа ледовой переправы в Елабужском районе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Движение по переправе через Каму от села Покровское до поселка Красный Ключ ограничено до наступления благоприятных погодных условий.

#ледовая переправа через каму
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