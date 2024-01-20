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Из-за непогоды временно закрыта ледовая переправа через Каму в Елабужском районе
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Сегодня с 13.00 из-за сильного снега, ветра и плохой видимости была приостановлена работа ледовой переправы в Елабужском районе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Движение по переправе через Каму от села Покровское до поселка Красный Ключ ограничено до наступления благоприятных погодных условий.
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