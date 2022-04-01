Из-за непогоды в выходные ГИБДД напоминает татарстанцам о мерах безопасности на дороге

2-3 апреля на территории Татарстана ожидаются осадки в виде мокрого снега, сильный ветер, а также гололедица и снежная каша на дорогах. В связи с этим в ГИБДД республики напоминают об основных мерах безопасности в непогоду на дороге.

Водителям следует двигаться на безопасной скорости, а не максимально разрешенной. Воздержитесь от опасных маневров, как, например, выезд на встречку. В салоне авто все должны быть пристегнуты, а дети перевозиться в автокресле на переднем сиденье до 12 лет и на заднем – до 7 лет.

Пешеходы также должны быть внимательнее на улице: дорогу следует переходить только по зебре и на зеленый свет, убедившись перед этим, что все машины вас пропустили.

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть осторожнее.