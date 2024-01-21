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Происшествия 21 января 2024 14:00

Из-за непогоды в Татарстане задержали несколько поездов

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В Татарстане из-за сильного снегопада произошли задержки нескольких поездов. Информация об этом появилась на сайте Горьковской железной дороги.

Так, задержаны следующие поезда:

  • №111 Круглое Поле – Москва (задержка на 8 часов 30 минут)
  • №115 Томск – Адлер (задержка на 4 часа 32 минуты)

Отмечается, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, имеющих отставание от графика более 4-х часов, обеспечены дополнительным питанием.

#поезд
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