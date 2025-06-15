Из-за непогоды в субботу в Казани без света остались почти 8 тысяч человек

Сегодня подвели итоги вчерашней непогоды, которая бушевала в Татарстане. Из-за сильного дождя и грозы без электричества остались несколько районов Казани, жилые массивы Салмачи, Новые Салмачи, Вишневка, Привольный и деревня Куюки. Всего в этих районах и поселках проживают 7 тысяч 877 человек. ‎Сегодня утром электроснабжение было полностью восстановлено.

Об этом на внеплановом заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ в Доме правительства рассказал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин .

«Проблему безопасности населения мы обсуждаем на каждом заседании Комиссии. Сегодня мы также должны убедиться в готовности сил и средств», – отметил Премьер-министр республики.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ , о ликвидации последствий аварийных отключений энергосистемы на заседании доложили начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Ирек Кадамов и заместитель генерального директора – технический директор АО «Сетевая компания» Альмир Латипов. ‎

‎«Прошу всех ответственных должностных лиц осуществлять непрерывный мониторинг обстановки, в случае необходимости обеспечить своевременное доведение оперативной информации до органов управления РСЧС. Силам и средствам в случае необходимости немедленно переходить в высшие степени готовности в соответствии с существующими нормативами», – подвел итоги заседания Алексей Песошин.