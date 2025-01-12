Из-за непогоды в Санкт-Петербурге на запасные аэродромы ушли 33 самолета

33 самолета, направлявшихся в Санкт-Петербург, совершили посадку на резервных аэродромах, главным образом в Москве, сообщили в Росавиации. В связи с сильным снегопадом аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее представители пресс-службы аэропорта Пулково заявили, что пассажиры задержанных из-за плохих метеоусловий рейсов получат воду.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что три авиарейса из Казани задержаны на прилет в аэропорт Пулково из-за сильного снегопада. Также сообщается о задержке двух самолетов, летящих из Санкт-Петербурга в Казань.