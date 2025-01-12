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Из-за непогоды в Санкт-Петербурге на запасные аэродромы ушли 33 самолета
33 самолета, направлявшихся в Санкт-Петербург, совершили посадку на резервных аэродромах, главным образом в Москве, сообщили в Росавиации. В связи с сильным снегопадом аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы.
Ранее представители пресс-службы аэропорта Пулково заявили, что пассажиры задержанных из-за плохих метеоусловий рейсов получат воду.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что три авиарейса из Казани задержаны на прилет в аэропорт Пулково из-за сильного снегопада. Также сообщается о задержке двух самолетов, летящих из Санкт-Петербурга в Казань.
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