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Происшествия 12 июля 2023 19:59

Из-за непогоды в Анапе ввели режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности из-за непогоды введен в Анапе, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Отмечается, что городские и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

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