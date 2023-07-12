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Из-за непогоды в Анапе ввели режим повышенной готовности
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Режим повышенной готовности из-за непогоды введен в Анапе, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.
Отмечается, что городские и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.
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