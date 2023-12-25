Из-за непогоды на запасные аэродромы ушли несколько авиарейсов, следовавших в Казань

Сегодня в мессенджерах появилась информация, что часть авиарейсов, летевших в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы.

В записи отмечалось, что причиной перенаправления бортов могла стать непогода, установившаяся сегодня на большей части территории Татарстана.

Как сообщил «Татар-информу» руководитель пресс-службы международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин, сегодня воздушная гавань работает в штатном режиме, несмотря на задержку нескольких авиарейсов, связанных с поздним прибытием воздушных судов и неблагоприятными метеоусловиями.

Так, были задержаны или вылетели с опозданием рейсы в Иркутск, Дубай, Шарджу и Стамбул. На запасные аэродромы в Уфу и Бегишево ушли самолеты, следовавшие рейсами из Стамбула, Шереметьево и Уфы.

«Важно отметить, что формулировка "перенаправлены" здесь не совсем корректна. Аэропорт "Казань" открыт на прием и выпуск воздушных судов. Решение о выполнении посадки, в том числе в сложных метеоусловиях, всегда принимает командир экипажа», – подчеркнул Адель Гатауллин.

Он отметил, что с пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82, предоставление напитков, питания, проживания в гостинице), а также обратился с просьбой к пассажирам выезжать в аэропорт заблаговременно, учитывать дорожную обстановку.



