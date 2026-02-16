Из-за непогоды на участках федеральных трасс РТ ограничат движение автобусов и грузовиков
Из-за непогоды на участках федеральных трасс в Татарстане ввели ограничения движения.
Как сообщают в пресс-службе Волго-Вятскуправтодор, фурам и автобусам нельзя будет ездить по трассе М-7 «Волга» от границы с Чувашской Республикой до села Шали в Пестречинском районе, от села Костенеево в Елабужском районе до транспортной развязки на М-12 «Восток» возле посёлка Сосновый Бор в Тукаевском районе, а также на бывшей дороге Казань – Малмыж до границы с Кировской областью.
Кроме того, ограничения ввели на трассах от Елабужского района до границы с Удмуртской Республикой, от Казани до границы с Республикой Марий Эл, от Казани до границы с Оренбургской областью, от Казани до границы с Ульяновской областью и полностью в границах Татарстана.
Снятие ограничений, если погода улучшится, ожидается завтра в 6:00.