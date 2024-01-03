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Из-за непогоды на трассе Казань – Ульяновск ограничили движение автобусов и грузовиков
Из-за неблагоприятных метеорологических и дорожных условий вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей и автобусов на автодороге Казань – Буинск – Ульяновск, проходящей по территории Республики Татарстан.
«Ограничения вводятся с 20.30 часов 3 января 2024 года до улучшения погодных условий», – сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
В ведомстве призывают татарстанцев без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.
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