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Происшествия 3 января 2024 22:25

Из-за непогоды на трассе Казань – Ульяновск ограничили движение автобусов и грузовиков

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Из-за непогоды на трассе Казань – Ульяновск ограничили движение автобусов и грузовиков

Из-за неблагоприятных метеорологических и дорожных условий вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей и автобусов на автодороге Казань – Буинск – Ульяновск, проходящей по территории Республики Татарстан.

«Ограничения вводятся с 20.30 часов 3 января 2024 года до улучшения погодных условий», – сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

В ведомстве призывают татарстанцев без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

#непогода в татарстане
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