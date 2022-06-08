Из-за непогоды мэрия Казани изменила дату и место проведения «Книга-фест»

Мэрия города Казани из-за неблагоприятных погодных условий отменила «Книга-фест», который должен был стартовать сегодня, 8 июня, в 17 часов в парке Черное озеро. Однако мероприятие планируют провести завтра, 9 июня, на площади перед театром кукол «Экият».

Гости мероприятия смогут стать участниками буккроссинга (обмена книгами), мастер-классов (например, по изготовлению книжных закладок или открыток), приобрести новинки книжных издательств и послушать музыку. В «Книга-фест» примут участие камерный оркестр La Primavera, татарские поэты Рифат Саляхов, Йолдыз Миннулина, Камила Латыпова и другие. Для детей запланированы интеллектуальные игры, чтение сказок по ролям, литературные викторины и квесты.

В 18.30 здесь же пройдет музыкально-поэтический вечер «Культуру не отменишь!». Участвующие будут читать стихи великих русских поэтов (6 июня отмечался день рождения Александра Пушкина и приуроченный к этой дате День русского языка), а также собственные лирические произведения.