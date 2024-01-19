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Из-за непогоды Казань вновь встала в 10-балльных пробках
Из-за непогоды Казань вновь встала в 10-балльных пробках. Соответствующие данные отображаются в сервисе Яндекс.Пробки.
Напомним, что из-за сильного ветра и снежных заносов трудная обстановка на дорогах в столице Татарстана наблюдается с самого утра.
Госавтоинспекция рекомендует в случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью по телефонам 8(843)53 338 88 и 8(843)29 191 91.
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