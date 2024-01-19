Из-за непогоды Казань вновь встала в 10-балльных пробках. Соответствующие данные отображаются в сервисе Яндекс.Пробки.

Напомним, что из-за сильного ветра и снежных заносов трудная обстановка на дорогах в столице Татарстана наблюдается с самого утра.

Госавтоинспекция рекомендует в случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью по телефонам 8(843)53 338 88 и 8(843)29 191 91.