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Происшествия 19 января 2024 16:59

Из-за непогоды Казань вновь встала в 10-балльных пробках

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Из-за непогоды Казань вновь встала в 10-балльных пробках. Соответствующие данные отображаются в сервисе Яндекс.Пробки.

Напомним, что из-за сильного ветра и снежных заносов трудная обстановка на дорогах в столице Татарстана наблюдается с самого утра.

Госавтоинспекция рекомендует в случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью по телефонам 8(843)53 338 88 и 8(843)29 191 91.

Фото: © «Татар-информ»

#пробки в казани
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