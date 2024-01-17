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Из-за непогоды движение все еще ограничено на трассах М5 и М12 в Татарстане
Из-за сложных погодных условий движение все еще ограничено на трассах М5 и М12 в Татарстане. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Ограничение движения для всех видов транспорта продолжает действовать на пяти участках автомобильных дорог федерального значения:
- М5 «Урал» в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км и в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км.
- М12 «Восток» Москва — Казань на 1 участке 684 — 834 км
Главное управление МЧС России по РТ и пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности. В места, где сложилась наиболее сложная обстановка, направлены оперативные группы гарнизонов. Обращения о помощи от водителей не поступали, отметили в ведомстве.
Для оповещения на волне дальнобойщиков по изменению обстановки используются 22 радиостанции.
Водителям следует воздержаться от поездок на дальние расстояния. Если в дороге произошла экстренная ситуация, звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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