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Происшествия 16 января 2024 17:20

Из-за непогоды движение транспорта на М5 в Татарстане будет ограничено

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В Татарстане из-за сильной метели будет введено временное органичение движения транспорта на трассе М5, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Ограничения будут введены с 20.40 для всех видов транспорта и будут действовать до улучшения погодных условий.

случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью по тел. 8(843)5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8(843)2919191 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).

#ограничение движения
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