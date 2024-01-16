Из-за непогоды движение транспорта на М5 в Татарстане будет ограничено

В Татарстане из-за сильной метели будет введено временное органичение движения транспорта на трассе М5, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Ограничения будут введены с 20.40 для всех видов транспорта и будут действовать до улучшения погодных условий.

случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью по тел. 8(843)5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8(843)2919191 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).