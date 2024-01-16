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Из-за непогоды движение транспорта на М5 в Татарстане будет ограничено
В Татарстане из-за сильной метели будет введено временное органичение движения транспорта на трассе М5, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Ограничения будут введены с 20.40 для всех видов транспорта и будут действовать до улучшения погодных условий.
случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью по тел. 8(843)5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8(843)2919191 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).
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