Из-за неосторожности при курении на пожаре в частном доме в Буинске погиб мужчина

Сообщение о пожаре поступило вчера вечером. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что по улице Шайдуллина горит частный одноэтажный дом. Огонь охватил внутреннюю часть и кровлю.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Позднее огнеборцам удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 64 квадратратных метра.

При разборке сгоревших конструкций специалисты обнаружили тело хозяина дома. Как выяснилось, 68-летний мужчина проживал в доме один.

Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве напоминают: никогда не ложитесь в постель с сигаретой, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Место для курения лучше оборудовать пепельницей.