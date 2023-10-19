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Из-за неосторожности при курении на пожаре в частном доме в Буинске погиб мужчина
Сообщение о пожаре поступило вчера вечером. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные выяснили, что по улице Шайдуллина горит частный одноэтажный дом. Огонь охватил внутреннюю часть и кровлю.
Позднее огнеборцам удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 64 квадратратных метра.
При разборке сгоревших конструкций специалисты обнаружили тело хозяина дома. Как выяснилось, 68-летний мужчина проживал в доме один.
Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.
В ведомстве напоминают: никогда не ложитесь в постель с сигаретой, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Место для курения лучше оборудовать пепельницей.
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