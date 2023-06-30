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Из-за неосторожности при курении на даче под Челнами погиб мужчина
Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре дачного дома в Тукаевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные выяснили, что в СНТ «Отделочник» горит одноэтажный кирпичный дом. Общая площадь пожара 40 кв. метров.
В 22.10 пожарные потушили возгорание.
При разборе конструкций сотрудники пожарно-спасательной части нашли тело мужчины.
По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении. Скорее, всего погибший 62-летний мужчина уснул, когда от незатушенного окурка сигареты начался пожар.
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