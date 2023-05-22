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Новости Татарстана и Казани
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Из-за неосторожного обращения с огнем в одной из квартир Казани погиб 75-летний мужчина
Накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в одном из домов Советского района Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, сотрудники пожарной охраны установили, что в одной из квартир двухэтажного дома на улице Аделя Кутуя горит балкон. Площадь возгорания составила 3 кв. метра.
В процессе тушения огня пожарные обнаружили тело 75-летнего мужчины.
По предварительной информации, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.
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