Из-за неосторожного обращения с огнем челнинец погиб в пожаре в своей квартире

В новогоднюю ночь, в районе половины первого часа по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о пожаре в жилом доме на проспекте Чулман в Набережных Челнах.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На восьмом этаже дома загорелись вещи и мебель в одной из квартир. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения огня пожарные нашли тело 38-летнего мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщают ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.