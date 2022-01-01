Из-за неосторожного обращения с огнем челнинец погиб в пожаре в своей квартире
В новогоднюю ночь, в районе половины первого часа по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о пожаре в жилом доме на проспекте Чулман в Набережных Челнах.
На восьмом этаже дома загорелись вещи и мебель в одной из квартир. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Во время тушения огня пожарные нашли тело 38-летнего мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщают ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.