Из-за неисправного вагона в Казани остановили один из трамваев 5-го маршрута

Сегодня в 17.22 на Глазунова водитель трамвая по маршруту №5 остановил вагон из-за неисправности, сообщают в «Метроэлектротрансе».

Как выяснилось, при буксировке вагона произошл нагрев колесной пары, вследствие чего после соприкосновения со снегом пошел пар. В результате пассажиры вызвали сотрудников пажарной службы.

«Огня и открытого горения не было. Движение трамвайных маршрутов проходит, повреждений у вагона нет», – отметили в телеграм-канале предприятия.