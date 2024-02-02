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Из-за неисправного вагона в Казани остановили один из трамваев 5-го маршрута
Сегодня в 17.22 на Глазунова водитель трамвая по маршруту №5 остановил вагон из-за неисправности, сообщают в «Метроэлектротрансе».
Как выяснилось, при буксировке вагона произошл нагрев колесной пары, вследствие чего после соприкосновения со снегом пошел пар. В результате пассажиры вызвали сотрудников пажарной службы.
«Огня и открытого горения не было. Движение трамвайных маршрутов проходит, повреждений у вагона нет», – отметили в телеграм-канале предприятия.
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