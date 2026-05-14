Из-за него ходит на костылях: челнинца, сбившего женщину на зебре, осудили

Горсуд Набережных Челнов назначил наказание автомобилисту, сбившему женщину на зебре.

Согласно материалам административного дела, ДТП произошло днем 5 марта 2026 года на проспекте Раиса Беляева. Мужчина ехал за рулем Kia Rio и не уступил дорогу женщине на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда женщина получила травмы.

Несмотря на то, что причиненный здоровью пострадавшей вред квалифицировали как средней степени тяжести, женщина стала нетрудоспособной и вынуждена передвигаться на костылях.

С учетом личности виновного, его отношения к содеянному, а также совершенных им ранее административных правонарушений, суд лишил мужчину водительских прав на год и 9 месяцев, сообщает пресс-служба горсуда.