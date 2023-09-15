Из-за наводнения в Ливии погибли более 11 тысяч человек

Наводнение на востоке Ливии унесло более 11 тысяч жизней, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц.

В данный момент число погибших в результате стихийного бедствия на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропавшими без вести до сих пор числятся около 20 тысяч человек.

По данным Национального метеорологического центра Ливии, в четвертом по величине городе страны Байде с воскресенья по понедельник было зафиксировано рекордное количество осадков за сутки - 414,1 миллиметра. Как указано в сообщении, Дерна, известная своими белыми виллами и пальмами, пострадала больше всего , поскольку город расположен в конце долины Вади Дерна. Низкое расположение и потрескавшаяся сухая почва, вызванные рекордно жарким летом, сделали его более уязвимым к наводнениям.

Не выдержав огромного давления воды, собравшейся у его стен, две дамбы в городе обрушились и смыли все, что стояло на пути.

По данным Международной организации ООН по миграции, по меньшей мере 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Дерне, а несколько тысяч других были вынуждены покинуть свои дома в других восточных городах.

В свою очередь Всемирная метеорологическая организация ООН подтвердила, что большинства жертв можно было бы избежать, если бы системы раннего предупреждения и управления ЧС работали должным образом. Генеральный секретарь организации Петтери Таалас заявил, что если бы была лучшая координация, то население удалось бы вовремя эвакуировать.