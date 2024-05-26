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Происшествия 26 мая 2024 09:55

Из-за наводнения в Армении погиб как минимум один человек

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По меньшей мере один человек погиб, еще один пропал без вести, разрушены здания и повреждена инфраструктура в результате наводнения в Лорийской области Армении. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Полностью затоплены участки трассы М6 в городе Алаверди, 70 жителей поселка Дзорагет эвакуированы на безопасную территорию», – цитирует ТАСС.

Кроме того, подтоплен ряд домов и хозяйственных построек, ведутся поиски пожилого мужчины, упавшего в реку.

#армения
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