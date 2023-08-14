Из-за наводнений в Приморье эвакуировано более 2,5 тысячи человек

В Приморье из-за паводка эвакуировано более 2,5 тыс. человек, 582 из которых дети, сообщают в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что в настоящее время водой остаются отрезаны 28 населенных пунктов. В 12 пунктах временного размещения находятся 448 человек, в том числе 114 детей. Кроме того, без электроснабжения остаются 91 многоквартирный и 1730 частных домов.

Как указано в сообщении, болеее 300 спасателей МЧС России помогают населению и ликвидируют последствия паводка в Приморье.

Сейчас пик паводка наблюдают у населенного пункта Ракитное. Спад уровня воды — на реке Раздольная в Октябрьском, Уссурийском округе и Надеждинском районе, а также на реке Кулешовка в Спасском районе. Отмечается, что подтоплены 4620 жилых домов и 28 участков автодорог.