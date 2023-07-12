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Из-за наводнений в горах Индии застряли пятнадцать российских туристов
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Пятнадцать российских туристов заблокированы в горной местности в штате Химачал-Прадеш, сообщает ТАСС.
Там из-за обильных ливней за последние пять дней произошли наводнения и была разрушена часть дорог.
Туристы оказались заблокированы в населенном пункте Касол. Они в безопасности, с ними поддерживают связь.
По данным агентства, пострадавших среди россиян нет.
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