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Руc Тат
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Происшествия 12 июля 2023 12:21

Из-за наводнений в горах Индии застряли пятнадцать российских туристов

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Пятнадцать российских туристов заблокированы в горной местности в штате Химачал-Прадеш, сообщает ТАСС.

Там из-за обильных ливней за последние пять дней произошли наводнения и была разрушена часть дорог.

Туристы оказались заблокированы в населенном пункте Касол. Они в безопасности, с ними поддерживают связь.

По данным агентства, пострадавших среди россиян нет.

#индия
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