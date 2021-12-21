Из-за нарушения антиковидных мер в Казани на 3 месяца приостановил работу киоск с шаурмой

Заведение общественного питания в Казани, расположенное на улице Фрунзе, 1/,3, приостановил работу из-за нарушения антиковидных требований. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

Отмечается, что обращение поступило от жителя Казани. Специалисты провели проверку и обнаружили невыполнение индивидуальным предпринимателем требований Роспотребнадзора. В заведении не проводилась термометрия, отсутствовали запас дезинфицирующих средств и антисептик для обработки рук, а также условия для соблюдения личной гигиены, до работы были допущены сотрудники без сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медосмотра. Кроме того, отсутствовали несколько производственных журналов.

«По выявленным нарушениям на индивидуального предпринимателя составлены протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности данного предприятия», — говорится в сообщении управления.

Материалы были направлены в районный суд Казани для принятия решения. В итоге Кировский районный суд постановил приостановить деятельность объекта общепита на 90 суток.