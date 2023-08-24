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Из-за нарушений земельного законодательства бюджет Татарстана недополучил 30 млн рублей
Коллегия Счетной палаты Татарстана утвердила результаты проверки от использования имущества, находящегося в государственной собственности. Несмотря на то, что доходы бюджета по этому направлению увеличились, из-за нарушений земельного законодательства недостача поступлений составила 30,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Проверка договоров аренды земельных участков выявила резервы для увеличения доходной части бюджета республики и нарушения, допускаемые при аренде госимущества. Так, только за одно здание по ул.Большая Красная в Казани, где вместо предприятий здравоохранения разместили ресторан, хостел и кафе, бюджет недополучил почти полмиллиона рублей.
Особое внимание Счетной палате приходится обращать на налог на прибыль, который остается главным источником дохода в бюджете республики, отметил аудитор Алексей Демидов, добавив, что в этом году показатели по этому виду налога снизились.
«Действительно, дивидендные поступления сократились, – согласился замминистра земельных и имущественных отношений Эдик Дияров. – И на это были объективные причины, в частности – временный запрет Правительства РФ на выплату дивидендов. Но могу порадовать: с начала этого года 563 млн. рублей уже поступило, ситуация улучшается, и надеюсь, таких провалов больше не случится».
После проведенных проверок главе Минземимущества направили представление Счетной палаты на устранение выявленных нарушений.
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