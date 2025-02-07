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Происшествия 7 февраля 2025 17:32

Из-за нарушений СанПина в Тукаевском районе РТ закрыли частный пансионат для пенсионеров

Прокуратура Тукаевского района добилась закрытия частного пансионата для людей пожилого возраста. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

Владельцем частного пансионата в жилом доме на улице Волконских в СНТ «УК «Усадьба» является местный житель. Уход осуществлялся за 5 пенсионерами. Между тем, в помещении были нарушены требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

После иска прокуратуры суд запретил владельцу пансионата осуществлять деятельность до устранения нарушений. Постояльцев пансионата забрали родственники.

#тукаевский район #пансионат для пожилых #Прокуратура
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