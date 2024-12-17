Из-за нарушений санитарных правил Роспотребнадзор закрыл ресторан «Дали» в Казани

Фото: Роспотребнадзор по РТ

Из-за нарушений санитарных правил Роспотребнадзор закрыл ресторан «Дали» на улице Московская в Казани. Экстренное извещение в ведомство поступило после случая регистрации бактериальной кишечной инфекции.

Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства.

«Нарушение поточности технологических процессов, недостаточное количество технологического оборудования и инвентаря, хранение продукции в холодильной камере осуществляется без информации о сроках годности, условиях хранения, что не позволяет проводить контроль за соблюдением сроков годности и условий хранения пищевой продукции, нарушаются правила товарного соседства, совместно хранятся сырая и готовая к употреблению пищевая продукция», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, до работы допущены сотрудники с просроченными медкнижками и не обеспечена грызунонепроницаемость объекта. В исследованных образцах смывов были обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

На индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в ресторане «Дали», были составлены протоколы об административном правонарушении. Суд приостановил деятельность кафе на 30 суток.