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Из-за нарушений санитарных правил Роспотребнадзор закрыл ресторан «Дали» в Казани
Из-за нарушений санитарных правил Роспотребнадзор закрыл ресторан «Дали» на улице Московская в Казани. Экстренное извещение в ведомство поступило после случая регистрации бактериальной кишечной инфекции.
Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства.
«Нарушение поточности технологических процессов, недостаточное количество технологического оборудования и инвентаря, хранение продукции в холодильной камере осуществляется без информации о сроках годности, условиях хранения, что не позволяет проводить контроль за соблюдением сроков годности и условий хранения пищевой продукции, нарушаются правила товарного соседства, совместно хранятся сырая и готовая к употреблению пищевая продукция», – сообщили в ведомстве.
Кроме того, до работы допущены сотрудники с просроченными медкнижками и не обеспечена грызунонепроницаемость объекта. В исследованных образцах смывов были обнаружены бактерии группы кишечных палочек.
На индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в ресторане «Дали», были составлены протоколы об административном правонарушении. Суд приостановил деятельность кафе на 30 суток.
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