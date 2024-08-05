Из-за нарушений санитарных норм в Казани закрыли кафе «Кинза»

Казанское кафе «Кинза» на Аделя Кутуя закрыли из-за нарушений санитарных норм. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ведомство неоднократно обращались жители Казани с жалобами на заведение.

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

Санитарные врачи по согласованию с Прокуратурой республики провели внеплановую выездную проверку в отношении индивидуального предпринимателя Расулжон Углу Мухаммадкарим.

«В ходе проверки выявлены нарушения санитарного законодательства: не обеспечены условия для безопасного приготовления блюд, не соблюдалась поточность технологических процессов, отсутствовали условия для обработки мяса птицы и рыбы, для обработки сырых овощей (обработка осуществлялась в производственном коридоре)», – отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, у части сотрудников отсутствовали медицинские книжки со сведениями о прохождении профилактических медосмотров, гигиенической подготовки и аттестации, о наличии профилактических прививок.

Из-за выявленных нарушений на индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в кафе «Кинза», санитарные врачи составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

«Судом принято решение о запрете деятельности кафе "Кинза" сроком на 40 суток», – заключили в ведомстве.