Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за нарушений санитарных норм в Казани закрыли кафе «Кинза»
Казанское кафе «Кинза» на Аделя Кутуя закрыли из-за нарушений санитарных норм. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в ведомство неоднократно обращались жители Казани с жалобами на заведение.
Санитарные врачи по согласованию с Прокуратурой республики провели внеплановую выездную проверку в отношении индивидуального предпринимателя Расулжон Углу Мухаммадкарим.
«В ходе проверки выявлены нарушения санитарного законодательства: не обеспечены условия для безопасного приготовления блюд, не соблюдалась поточность технологических процессов, отсутствовали условия для обработки мяса птицы и рыбы, для обработки сырых овощей (обработка осуществлялась в производственном коридоре)», – отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, у части сотрудников отсутствовали медицинские книжки со сведениями о прохождении профилактических медосмотров, гигиенической подготовки и аттестации, о наличии профилактических прививок.
Из-за выявленных нарушений на индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в кафе «Кинза», санитарные врачи составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.
«Судом принято решение о запрете деятельности кафе "Кинза" сроком на 40 суток», – заключили в ведомстве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»