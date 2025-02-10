Из-за нарушений Роспотребнадзор закрыл стоматологию в Константиновке

В казанском поселке Константиновка временно приостановила работу стоматология «Семейный стоматолог». Специалистами Управления Роспотребнадзора по РТ обнаружены нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

В частности, в стоматологии отсутствуют вестибюльная группа, туалет, помещения размещены не в отдельном блоке, а гардероб для верхней одежды пациентов организован в кабинете приема врача, где происходит лечение пациентов и стерилизация инструментов.

«Таким образом, не обеспечено соблюдение требований к поточности технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов. Кроме того, имеются дефекты отделки помещений, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения не проложены в закрытых коробах, используется мебель с ненадлежащим покрытием, элементы потолков не зафиксированы без возможности сдвигания», – заявили в Роспотребнадзоре.

По решению суда медицинская организация приостановила деятельность на 60 суток.