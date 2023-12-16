Из-за нарушений от программы «Наш двор» в Татарстане отстранены четыре подрядчика

От программы «Наш двор» в Бугульме на 2024 год отстранен генподрядчик «Жилсервис». Инспекция Госстройнадзора РТ приняла решение, основываясь на многочисленных нарушениях компании, заявила на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина. Провел мероприятие Раис РТ Рустам Минниханов.

«Выводы инспекции подкрепляются неоднократными случаями выявленных нарушений во время выездов и кураторами фонда в строительный сезон», — сказала она и уточнила, что новым генподрядчиком по городу станет «Алексеевскдорстрой».

Также отстранены три субподрядные организации — ООО «РСО» в Казани, ООО «Юлдаш» в Лаишевском районе и ИП Мартиросян в Альметьевском районе из-за неоднократных замечаний к качеству и нарушений сроков проведения работ.

В 2024 году Госстройнадзор республики и Главтатдортранс будут проводить совместные выезды на протяжении всего строительного сезона. Мера принята для своевременного выявления и устранения замечаний к подрядчикам.

«Все замечания по дворам 2023 года будут устранены до 20 мая 2024 года», — добавила Зиннатуллина.

К настоящему моменту «Татлизингу» сдано лишь 28% проектной документации по дворам 2023 года. Хотя срок сдачи — до 20 декабря, заметила участница совещания.

В программе на 2024 год примут участие 833 двора в 32 муниципалитетах. Финансирование программы составит 10 млрд рублей. По 472 дворам приняты предварительные схемы ремонтных работ. Срок сдачи предварительной документации — до 15 января 2024 года.

Зиннатуллина призвала глав семи районов нарастить работу в этом направлении. Так, в Менделеевском районе не сдано ни одной из девяти предварительных схем по ремонту дворов в 2024 году, в Аксубаевском, Сармановском, Алексеевском и Черемшанском — по две из 24, 19, 18 и 8 соответственно. Рыбно-Слободской и Тетюшский районы предоставили документацию по одному из четырех дворов на каждый.

Также она отметила жалобы жителей из-за отсутствия оповещений по переносу встреч по программе «Наш двор». Из-за мороза мероприятия переносились, однако организаторы не сообщали об этом участникам.