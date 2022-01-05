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Ру Тат
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Культура
5 января 2022  14:31

Из-за морозов сегодняшнее новогоднее мероприятие у Чаши перенесено на 8 января

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Новогоднее мероприятие, которое должно было состояться сегодня возле Центра семьи «Казан», перенесено на 8 января из-за сильного похолодания. Об этом сообщает портал мэрии Казани со ссылкой на организаторов.

Они решили перенести концерт, на котором предполагается выступление артистов татарской филармонии. На 8 января также запланирована праздничная программа, которую подготовил городской Комитет по делам детей и молодежи города. 

Начало концерта — в 17.00 возле главной елки Казани, у Центра семьи «Казан».

#Новый год #чаша #центр семьи казан
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