Из-за морозов сегодняшнее новогоднее мероприятие у Чаши перенесено на 8 января
Новогоднее мероприятие, которое должно было состояться сегодня возле Центра семьи «Казан», перенесено на 8 января из-за сильного похолодания. Об этом сообщает портал мэрии Казани со ссылкой на организаторов.
Они решили перенести концерт, на котором предполагается выступление артистов татарской филармонии. На 8 января также запланирована праздничная программа, которую подготовил городской Комитет по делам детей и молодежи города.
Начало концерта — в 17.00 возле главной елки Казани, у Центра семьи «Казан».